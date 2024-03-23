«Динамо»: «Сделаем все, чтобы помочь пострадавшим в «Крокусе»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о готовности клуба помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

– Павел Константинович, в СМИ появилась информация, что динамовцы планируют коллективно сдать кровь для пострадавших во время теракта в «Крокусе». Когда это произойдет?

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы от имени всего футбольного клуба «Динамо» принести глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим вместе со всей страной...

По поводу сдачи крови – да, наш медицинский штаб на связи с ФМБА буквально с первых часов после того, как разыгралась трагедия. Мы вместе определим оптимальный день и время. Как нам объяснили, повышенная потребность в крови для пострадавших возникает в течение последующих одной-двух недель. У всей нашей команды есть желание сделать все, что в наших силах, чтобы помочь. Важно, чтобы спортсмены как люди публичные подавали пример достойного поведения обществу. Наш Костя Тюкавин уже стал донором крови, отправившись сдавать ее в составе сборной России.

– На матче ближайшего тура «Динамо» – «Ростов» будут мероприятия, связанные с помощью постарадавшим из-за теракта?

– Да, обязательно – клуб с сегодняшнего дня уже работает над этим. Будет серьезная благотворительная повестка. Обо всем расскажем в ближайшие дни. Как уже говорил, сделаем все зависящее от нас, чтобы помочь пострадавшим.