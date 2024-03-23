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    • «Динамо» – о матче «Црвена Звезда» – «Зенит»: «Крайне несвоевременно»

    «Динамо» – о матче «Црвена Звезда» – «Зенит»: «Крайне несвоевременно»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение коллег из «Зенита» не отменять товарищеский матч против «Црвены Звезды».

    – Тем не менее «Зенит», к примеру, решил не отменять товарищескую встречу с «Црвеной Звездой»...

    – Каждый решает сам. Игры отменили не только «Динамо» и «Крылья», но и, к примеру, «Спартак», сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно. Особенно если учесть еще и соответствующее решение РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1711214779
    Я в данной ситуации ПОДДЕРЖИВАЮ Зенит. Игра не в России, в Белграде, зрители купили билеты и хотят посмотреть ФУТБОЛ. Неправильно лишать их этой возможности. А свои соболезнования и клубы и зрители выскажут перед началом матча минутой молчания...
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    Дормидонт Евлампиевич
    1711216001
    Чё все до Зенита докопались ? После 2:0 в Питере всё ещё обидно . Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков до 21 года, обыграла сверстников из уругвайского "Насьоналя" в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Монтевидео, закончилась победой россиян со счетом 7:2.
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    Боров навоз
    1711216280
    Зачем нагнетать? Поиск виноватых не там ведётся.
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    fakeid
    1711216488
    да вы задрали уже. вот гоните, что у нас одни бразильцы - так и не гоните сегодня, что бразильцы будут играть в сербии.
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