«Динамо» – о матче «Црвена Звезда» – «Зенит»: «Крайне несвоевременно»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение коллег из «Зенита» не отменять товарищеский матч против «Црвены Звезды».

– Тем не менее «Зенит», к примеру, решил не отменять товарищескую встречу с «Црвеной Звездой»...

– Каждый решает сам. Игры отменили не только «Динамо» и «Крылья», но и, к примеру, «Спартак», сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно. Особенно если учесть еще и соответствующее решение РФС.