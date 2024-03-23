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    • «Зенит» почтил память жертв теракта в «Крокусе» в храме Белграда

    «Зенит» почтил память жертв теракта в «Крокусе» в храме Белграда

    Футболисты «Зенита» посетили белградский храм перед товарищеским матчем против «Црвены Звезды».

    «Зенит» посетил храм святого Саввы в Белграде.

    По приглашению сербской стороны клубная делегация побывала в знаковом для Сербии и России месте в преддверии товарищеского матча с «Црвеной Звездой».

    Игроки и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провел для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в московском «Крокус Сити Холле», – написали петербуржцы в телеграме.

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    Источник: «Бомбардир»

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