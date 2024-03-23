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    • «Зенит» объяснил, почему в отличие от «Спартака» не отменил матч после теракта

    «Зенит» объяснил, почему в отличие от «Спартака» не отменил матч после теракта

    Пресс-служба «Зенита» объяснила, почему клуб решил не отменять товарищеский матч против «Црвены Звезды».

    «Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.

    Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», – написали петербуржцы.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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