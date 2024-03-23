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    • «Спартак» и «Зенит» осудили за матчи на следующий день после теракта в «Крокусе»

    «Спартак» и «Зенит» осудили за матчи на следующий день после теракта в «Крокусе»

    Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы Андрея Лунева, выступил против проведения товарищеского матча «Црвена Звезда»«Зенит».

    «Чем старше становлюсь, тем тяжелее переживаю подобные трагедии. Наверное, от того, что еще больше с возрастом осознаешь ценность человеческой жизни.

    Как можно играть в такой день кому-то из России, мне непонятно. «Зенит» вон играет в Сербии... Осуждаю. Мне просто не понять, как это возможно сегодня.

    «Спартак» и «Зенит», играть в такой день – это мерзость. Пока не поздно, отмените матчи. Будьте людьми», – написал Смирнов.

    UPD. Через несколько минут после поста Смирнова «Спартак» отменил матч с «Нефтчи».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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