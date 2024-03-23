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    Лапорта: «Думаю, «Барса» сохранит Феликса и Канселу»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает сохранить арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликса.

    «Думаю, мы сохраним их. Надеюсь, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» не будут возражать.

    Вопрос по этим игрокам прорабатывает агент Жорже Мендеш. Он знает о нашем намерении сохранить футболистов. Конкретику дать не могу – многое будет зависеть от сумм, которые у нас запросят», – сказал Лапорта.

    • У Канселу в сезоне 32 матча, 4 гола, 4 ассиста.
    • У Феликса в сезоне 34 игры, 9 голов, 5 ассистов.
    • «Барселона» продолжает борьбу за титулы Примеры и Лиги чемпионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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