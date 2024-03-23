Лапорта: «Думаю, «Барса» сохранит Феликса и Канселу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает сохранить арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликса.

«Думаю, мы сохраним их. Надеюсь, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» не будут возражать.

Вопрос по этим игрокам прорабатывает агент Жорже Мендеш. Он знает о нашем намерении сохранить футболистов. Конкретику дать не могу – многое будет зависеть от сумм, которые у нас запросят», – сказал Лапорта.