В субботу, 23 марта, сборная Англии дома сыграет с Бразилией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Англия

Сборная Англии не проигрывает в десяти матчах кряду. Подопечные Гарета Саутгейта в последних пяти поединках выиграли четыре встречи, и один раз сыграли вничью. Отметим, англичане довольно много забивают – 10 голов за 5 игр, пропустила команда 3 мяча.

Бразилия

Сборная Бразилии в последних пяти матчах выиграла одну встречу, еще один раз сыграла вничью. Остальные матчи команда проиграла. Бразильцы в пяти играх забили только три гола, а пропустили шесть мячей.

Прогноз на матч Англия – Бразилия

История противостояния команд насчитывает 26 игр. В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи и победа сборной Англии.

В предстоящей встрече сборная Англии фаворит матча – подопечные Саутгейта пребывают в хорошей игровой форме. Наш прогноз – победа Англии (1.92).