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    Англия – Бразилия: прогноз на товарищеский матч, 23 марта

    В субботу, 23 марта, сборная Англии дома сыграет с Бразилией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    Англия

    Сборная Англии не проигрывает в десяти матчах кряду. Подопечные Гарета Саутгейта в последних пяти поединках выиграли четыре встречи, и один раз сыграли вничью. Отметим, англичане довольно много забивают – 10 голов за 5 игр, пропустила команда 3 мяча.

    Бразилия

    Сборная Бразилии в последних пяти матчах выиграла одну встречу, еще один раз сыграла вничью. Остальные матчи команда проиграла. Бразильцы в пяти играх забили только три гола, а пропустили шесть мячей.

    Прогноз на матч Англия – Бразилия

    История противостояния команд насчитывает 26 игр. В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи и победа сборной Англии.

    В предстоящей встрече сборная Англии фаворит матча – подопечные Саутгейта пребывают в хорошей игровой форме. Наш прогноз – победа Англии (1.92).

    Источник: «Бомбардир»

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