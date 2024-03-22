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    • Товарищеский матч. «Балтика» победила участника Лиги чемпионов (3:1)

    Товарищеский матч. «Балтика» победила участника Лиги чемпионов (3:1)

    «Балтика» в товарищеском матче оказалась сильнее белорусского «Динамо». Решающим оказался гол Алекса.

    После матча была проведена дружеская серия пенальти. Ее со счетом 5:4 тоже выиграла «Балтика».

    Минчане как действующие чемпионы Белоруссии летом выступят в квалификации Лиги чемпионов. Их тренирует Вадим Скрипченко, работавший в РПЛ с «Анжи», «Уралом», «Крыльями Советов».

    Товарищеский матч

    Балтика (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Козлов, 30; 1:1 – Кролик, 31; 2:1 – Алекс, 62; 3:1 – Фамейе, 77.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.03.2024 23:05
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