Товарищеский матч. «Балтика» победила участника Лиги чемпионов (3:1)

«Балтика» в товарищеском матче оказалась сильнее белорусского «Динамо». Решающим оказался гол Алекса.

После матча была проведена дружеская серия пенальти. Ее со счетом 5:4 тоже выиграла «Балтика».

Минчане как действующие чемпионы Белоруссии летом выступят в квалификации Лиги чемпионов. Их тренирует Вадим Скрипченко, работавший в РПЛ с «Анжи», «Уралом», «Крыльями Советов».

Товарищеский матч

Балтика (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Козлов, 30; 1:1 – Кролик, 31; 2:1 – Алекс, 62; 3:1 – Фамейе, 77.