Попадавший под критику Уткина Рассказов отреагировал на смерть комментатора

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

«С глубоким сожалением узнал о кончине Василия Уткина, выдающегося современного российского комментатора и умнейшего, эрудированного человека-интеллектуала. Даже несмотря на то, что он мог быть критичен по поводу моей игры на футбольном поле, я всегда уважал его мнение и считал, что у него было право на свою, особую точку зрения. Его острый ум, яркий талант и необычайный профессионализм оставят неизгладимый след в истории русского спорта и всей отечественной журналистики.

Мои глубокие соболезнования родным и близким Василия Уткина в этот трудный момент. Пусть его душа покоится в мире, а мы сохраним навсегда о нем добрую память», – написал Рассказов в соцсети.