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    • Попадавший под критику Уткина Рассказов отреагировал на смерть комментатора

    Попадавший под критику Уткина Рассказов отреагировал на смерть комментатора

    Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

    «С глубоким сожалением узнал о кончине Василия Уткина, выдающегося современного российского комментатора и умнейшего, эрудированного человека-интеллектуала. Даже несмотря на то, что он мог быть критичен по поводу моей игры на футбольном поле, я всегда уважал его мнение и считал, что у него было право на свою, особую точку зрения. Его острый ум, яркий талант и необычайный профессионализм оставят неизгладимый след в истории русского спорта и всей отечественной журналистики.

    Мои глубокие соболезнования родным и близким Василия Уткина в этот трудный момент. Пусть его душа покоится в мире, а мы сохраним навсегда о нем добрую память», – написал Рассказов в соцсети.

    • Уткин при жизни критиковал и высмеивал Рассказова.
    • Журналист умер на этой неделе в 52 года.
    • Церемония прощания с Уткиным намечена на завтра, 23 марта.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.03.2024 22:52
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