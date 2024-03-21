Экс-президент РФС сказал, на какой срок нужно продлить контракт с Карпиным

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

– Нужно ли РФС продлевать Карпина?

– Не вижу причин, по которым этого нельзя было бы делать. Карпин вполне справляется со своей работой, пользуется уважением у футболистов, в хороших деловых отношениях с руководством РФС, в основном прекрасное отношение с прессой…

Ему ничего не мешает продолжить работать в сборной. Я полностью поддержал бы, если такое решение примет РФС.

– На какой срок оптимально продлить Карпина?

– В контракте надо прописывать сроки. Я думаю, что здесь, как правило, продлевают на цикл до двух или до четырех лет. Это уже руководство должно решить.

Но контракт должен быть подписан на продолжительное время, не на несколько месяцев или до конца сезона.

Задачей должна стать подготовка команды к чемпионату Европы-2028, вот до 2028 года и контракт.

– Какие конкретно задачи нужно поставить перед Карпиным?

– Задача одна – поддерживать боеспособность команды. Других задач нет.