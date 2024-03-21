Захарян – об испанском футболе: «Тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие, я там кайфую»

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о поздравлениях, которые получил после первого гола за испанский клуб.
– Наконец-то все дождались вашего дебютного гола за «Реал Сосьедад». Отметили в команде?
– Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли.
– Кто-то из руководства «Динамо», тренерский штаб отреагировали?
– Да, Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер [Марцел Личка] – нет, [бывший главный тренер «Динамо»] Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды.
– Напрягала ситуация, что долго не получалось отметиться результативными действиями?
– Нет, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал.
– Обращаете внимание на критику в СМИ, которая была связана, во-многом, с отсутствием результативности?
– Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает.
– Чем для вас в первую очередь испанский футбол отличается от российского?
– Не хочется сравнивать. Просто, когда меняешь команду, становится тяжело – язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие. Сейчас я там кайфую.
- Захарян забил первый гол за клуб из Сан-Себастьяна в своем 31-м матче в команде 15 марта против «Кадиса» в 29-м туре Примеры.
- Для россиянина этот мяч стал 3-м в сезоне: еще два он забил летом 2023 года в составе «Динамо» до перехода в «Реал Сосьедад» в августе.