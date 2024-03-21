Захарян – об испанском футболе: «Тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие, я там кайфую»

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о поздравлениях, которые получил после первого гола за испанский клуб.

– Наконец-то все дождались вашего дебютного гола за «Реал Сосьедад». Отметили в команде?

– Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли.

– Кто-то из руководства «Динамо», тренерский штаб отреагировали?

– Да, Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер [Марцел Личка] – нет, [бывший главный тренер «Динамо»] Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды.

– Напрягала ситуация, что долго не получалось отметиться результативными действиями?

– Нет, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал.

– Обращаете внимание на критику в СМИ, которая была связана, во-многом, с отсутствием результативности?

– Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает.

– Чем для вас в первую очередь испанский футбол отличается от российского?

– Не хочется сравнивать. Просто, когда меняешь команду, становится тяжело – язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие. Сейчас я там кайфую.