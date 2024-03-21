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    • Захарян – об испанском футболе: «Тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие, я там кайфую»

    Захарян – об испанском футболе: «Тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие, я там кайфую»

    Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о поздравлениях, которые получил после первого гола за испанский клуб.

    – Наконец-то все дождались вашего дебютного гола за «Реал Сосьедад». Отметили в команде?

    – Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли.

    – Кто-то из руководства «Динамо», тренерский штаб отреагировали?

    – Да, Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер [Марцел Личка] – нет, [бывший главный тренер «Динамо»] Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды.

    – Напрягала ситуация, что долго не получалось отметиться результативными действиями?

    – Нет, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал.

    – Обращаете внимание на критику в СМИ, которая была связана, во-многом, с отсутствием результативности?

    – Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает.

    – Чем для вас в первую очередь испанский футбол отличается от российского?

    – Не хочется сравнивать. Просто, когда меняешь команду, становится тяжело – язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие. Сейчас я там кайфую.

    • Захарян забил первый гол за клуб из Сан-Себастьяна в своем 31-м матче в команде 15 марта против «Кадиса» в 29-м туре Примеры.
    • Для россиянина этот мяч стал 3-м в сезоне: еще два он забил летом 2023 года в составе «Динамо» до перехода в «Реал Сосьедад» в августе.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1711010677
    Захарян, то, что ты кайфуешь, мы видим. А вот того, чтобы ты ИГРАЛ, мы не видим...
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    Цугундeр
    1711010842
    Кайфует он .. , скоро в красных мокасинах по полю гулять будет . Ла Лига посекундно , да здравствует Сегунда . Видели мы этих "кайфовальщиков " , один Фёдор Михалыч чего стоит..(
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