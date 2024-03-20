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    • Кононов прокомментировал неудачный старт работы в «Торпедо»

    Кононов прокомментировал неудачный старт работы в «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о неудачном возобновлении сезона для команды.

    • Экс-тренер «Спартака» принял москвичей зимой.
    • В первых 3 весенних турах Первой лиги «Торпедо» набрал очко из 9 возможных.
    • От зоны вылета «Торпедо» отделяют 4 очка.

    «Нужно оценивать по результату. То, что проиграли два матча на выезде, конечно, это неудовлетворительные результаты. Будем работать ещe сильнее. Значит, что-то делаем не так.

    Но в любом случае будем идти до конца, верить, что всe будет хорошо, что мы добьeмся результата. Понимаем, что будет сложно догонять соперника в борьбе за РПЛ, но что касается локальных результатов и игры с забитыми голами всe будем делать, чтобы победы пришли», – сказал Кононов.

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    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    Комментарии (1)
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    DVOK68
    1710959936
    Пиджаком был пиджаком остался.
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