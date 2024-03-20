Кононов прокомментировал неудачный старт работы в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о неудачном возобновлении сезона для команды.

Экс-тренер «Спартака» принял москвичей зимой.

В первых 3 весенних турах Первой лиги «Торпедо» набрал очко из 9 возможных.

От зоны вылета «Торпедо» отделяют 4 очка.

«Нужно оценивать по результату. То, что проиграли два матча на выезде, конечно, это неудовлетворительные результаты. Будем работать ещe сильнее. Значит, что-то делаем не так.

Но в любом случае будем идти до конца, верить, что всe будет хорошо, что мы добьeмся результата. Понимаем, что будет сложно догонять соперника в борьбе за РПЛ, но что касается локальных результатов и игры с забитыми голами всe будем делать, чтобы победы пришли», – сказал Кононов.