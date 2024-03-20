Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления цен на Transfermarkt

    Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов РПЛ. Десятка самых дорогих игроков лиги выглядит так.

    1. Вендел («Зенит», Бразилия) – 22 миллиона евро.

    2. Клаудиньо («Зенит», Бразилия) – 18.

    3. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) – 18.

    4. Матвей Сафонов («Краснодар», Россия) – 18.

    5. Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия) – 15.

    6. Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия) – 14.

    7. Артур («Зенит», Бразилия) – 12.

    8. Константин Тюкавин («Динамо», Россия) – 12.

    9. Фeдор Чалов (ЦСКА, Россия) – 12.

    10. Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) – 12.

    Новости по теме
    5 самых подешевевших игроков РПЛ на Transfermarkt 2
    Чалов высказался о будущем в ЦСКА
    Андрей Мостовой высказался о своей трансферной стоимости 2
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1710937749
    Педро оценивается в 7 миллионов. Надеюсь скоро он будет стоить 50 или больше.
    Ответить
    ...уефан
    1710938055
    ...предлагаю в РПЛ заменить игровые номера футболистов на ценники, дабы дурость каждого видна была!...
    Ответить
    fakeid
    1710938640
    не понял. кассьерру куда подевали?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+