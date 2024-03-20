10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления цен на Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов РПЛ. Десятка самых дорогих игроков лиги выглядит так.
1. Вендел («Зенит», Бразилия) – 22 миллиона евро.
2. Клаудиньо («Зенит», Бразилия) – 18.
3. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) – 18.
4. Матвей Сафонов («Краснодар», Россия) – 18.
5. Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия) – 15.
6. Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия) – 14.
7. Артур («Зенит», Бразилия) – 12.
8. Константин Тюкавин («Динамо», Россия) – 12.
9. Фeдор Чалов (ЦСКА, Россия) – 12.
10. Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) – 12.