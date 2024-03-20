16-летний хавбек «Ривер Плейт» подписал контракт с рекордными для Аргентины отступными, им интересуется «Реал»

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно продлил контракт с клубом до декабря 2026 года с отступными в размере 45 миллионов евро.
При этом в последние 10 дней трансферного окна сумма увеличится до 50 миллионов. Это рекордная компенсация в истории аргентинских клубов.
- 16-летний Мастантуоно интересен «Реалу», который может подписать аргентинца, когда ему исполнится 18.
- Ранее завбек побил рекорд Хавьера Савиолы, став самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт» в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней.