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    • 16-летний хавбек «Ривер Плейт» подписал контракт с рекордными для Аргентины отступными, им интересуется «Реал»

    16-летний хавбек «Ривер Плейт» подписал контракт с рекордными для Аргентины отступными, им интересуется «Реал»

    Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно продлил контракт с клубом до декабря 2026 года с отступными в размере 45 миллионов евро.

    При этом в последние 10 дней трансферного окна сумма увеличится до 50 миллионов. Это рекордная компенсация в истории аргентинских клубов.

    • 16-летний Мастантуоно интересен «Реалу», который может подписать аргентинца, когда ему исполнится 18.
    • Ранее завбек побил рекорд Хавьера Савиолы, став самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт» в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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