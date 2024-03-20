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    Гендиректор «Байера» высказался о будущем Хаби Алонсо

    Гендиректор «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность, что нынешний главный тренер команды Хаби Алонсо останется работать с командой.

    «У Алонсо контракт до 2026 года, и нет причин сомневаться, что он останется у нас.

    В футболе никогда не знаешь наперед, но я полон веры, у нас хорошие отношения», – сказал Карро.

    • Сообщалось, что Алонсо может возглавить «Баварию» или «Ливерпуль».
    • «Байер» лидирует в Бундеслиге с 70 очками после 26 туров.
    • Беспроигрышная серия команды в нынешнем сезоне составляет 38 матчей.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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