Гендиректор «Байера» высказался о будущем Хаби Алонсо

Гендиректор «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность, что нынешний главный тренер команды Хаби Алонсо останется работать с командой.

«У Алонсо контракт до 2026 года, и нет причин сомневаться, что он останется у нас.

В футболе никогда не знаешь наперед, но я полон веры, у нас хорошие отношения», – сказал Карро.