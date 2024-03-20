Гендиректор «Байера» высказался о будущем Хаби Алонсо

Гендиректор «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность, что нынешний главный тренер команды Хаби Алонсо останется работать с командой.
«У Алонсо контракт до 2026 года, и нет причин сомневаться, что он останется у нас.
В футболе никогда не знаешь наперед, но я полон веры, у нас хорошие отношения», – сказал Карро.
- Сообщалось, что Алонсо может возглавить «Баварию» или «Ливерпуль».
- «Байер» лидирует в Бундеслиге с 70 очками после 26 туров.
- Беспроигрышная серия команды в нынешнем сезоне составляет 38 матчей.