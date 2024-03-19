Жена Карпина отреагировала на смерть Уткина

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, опубликовала пост в связи со смертью Василия Уткина.
«Какое счастье, что я имела возможность хотя бы несколько раз посидеть и поболтать с прекрасным, умным, эрудированным, веселым Васей Уткиным.
И какое несчастье, что так рано он ушел. Светлая память», – написала Карпина в своем телеграм-канале.
- Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.