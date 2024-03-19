Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Жена Карпина отреагировала на смерть Уткина

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, опубликовала пост в связи со смертью Василия Уткина.

    «Какое счастье, что я имела возможность хотя бы несколько раз посидеть и поболтать с прекрасным, умным, эрудированным, веселым Васей Уткиным.

    И какое несчастье, что так рано он ушел. Светлая память», – написала Карпина в своем телеграм-канале.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

    Новости по теме
    Егоров обратился к «Матч ТВ» в связи со смертью Уткина
    Виктор Гусев узнал о смерти Уткина в прямом эфире
    Онопко высказался о смерти Уткина
    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+