Смородская шокирована новостью о смерти Уткина

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смерть Василия Уткина.

Она старше экс-комментатора на 15 лет.

«Боже, сколько ему было лет? Я поверить в это не могу. Слезы выступают. Человек, который делал свою работу от чистого сердца…

У меня шок. Мне сейчас трудно говорить. Выражаю соболезнования семье Василия и всему спортивному сообществу.

От нас ушел великий журналист, который сделал так много для нас. У него был очень тонкий ум, большое сердце и безграничная душа. Больше говорить не могу», – сказала Смородская.