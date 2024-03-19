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    Смородская шокирована новостью о смерти Уткина

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смерть Василия Уткина.

    Она старше экс-комментатора на 15 лет.

    «Боже, сколько ему было лет? Я поверить в это не могу. Слезы выступают. Человек, который делал свою работу от чистого сердца…

    У меня шок. Мне сейчас трудно говорить. Выражаю соболезнования семье Василия и всему спортивному сообществу.

    От нас ушел великий журналист, который сделал так много для нас. У него был очень тонкий ум, большое сердце и безграничная душа. Больше говорить не могу», – сказала Смородская.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: Sport24

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