Нападающий «ПСЖ» Рамуш серьезно болел зимой – у него были рвота, кровотечения и потеря веса

Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш рассказал, что в декабре столкнулся с тяжелой болезнью.

«Сначала я подхватил вирус, а затем у меня развился колит [инфекция толстой кишки]. 20 дней у меня были кровотечения и рвота. Я не мог есть, температура была очень высокой.

Декабрь был сложным для меня. Мне пришлось обращаться в больницу несколько раз, там я лежал под капельницей.

Я похудел на восемь килограммов, мне пришлось набирать вес в середине сезона. Явно мне это не помогло во время адаптации во Франции», – заявил 22-летний португалец.