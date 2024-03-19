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    • Нападающий «ПСЖ» Рамуш серьезно болел зимой – у него были рвота, кровотечения и потеря веса

    Нападающий «ПСЖ» Рамуш серьезно болел зимой – у него были рвота, кровотечения и потеря веса

    Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш рассказал, что в декабре столкнулся с тяжелой болезнью.

    «Сначала я подхватил вирус, а затем у меня развился колит [инфекция толстой кишки]. 20 дней у меня были кровотечения и рвота. Я не мог есть, температура была очень высокой.

    Декабрь был сложным для меня. Мне пришлось обращаться в больницу несколько раз, там я лежал под капельницей.

    Я похудел на восемь килограммов, мне пришлось набирать вес в середине сезона. Явно мне это не помогло во время адаптации во Франции», – заявил 22-летний португалец.

    • Прошлым летом «ПСЖ» арендовал Рамуша у «Бенфики», а через несколько месяцев выкупил его.
    • В этом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 1 ассист в 30 матчах.

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    Источник: RMC Sport

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