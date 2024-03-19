Дуглас Сантос из «Зенита» назвал лучших левых защитников в РПЛ

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, кого он считает лучшим левым защитником в чемпионате России помимо себя.

«Дмитрий Скопинцев из «Динамо», у него хорошая техника, дриблинг.

Еще, пожалуй, Тикнизян. Единственное, что в последнее время он чаще действует ближе к атаке. Но Тикнизяна в этом списке могу назвать», – сказал бразилец.