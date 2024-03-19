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    • Дуглас Сантос из «Зенита» назвал лучших левых защитников в РПЛ

    Дуглас Сантос из «Зенита» назвал лучших левых защитников в РПЛ

    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, кого он считает лучшим левым защитником в чемпионате России помимо себя.

    «Дмитрий Скопинцев из «Динамо», у него хорошая техника, дриблинг.

    Еще, пожалуй, Тикнизян. Единственное, что в последнее время он чаще действует ближе к атаке. Но Тикнизяна в этом списке могу назвать», – сказал бразилец.

    • «Зенит» зимой искал усиление для левого фланга обороны в связи с потерей Данила Кругового.
    • Скопинцев и Тикнизян были в списке трансферных целей петербургского клуба.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1710851617
    ...если нужен, мы вам купим(с).Миллер...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710855683
    Лучший сам Дуглас. Гыгыгы
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710858342
    на вкус и цвет ....,а я считаю что Богосавац самый лучший.
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