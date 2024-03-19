Орлов обратился к Карпину

Журналист Геннадий Орлов считает, что главный тренер Валерий Карпин должен более подробно объяснять выбор состава сборной России.

«Ну, во всяком случае, сборная – это национальная команда, социальный, а не бизнес-проект. Это надо помнить и болельщикам, и тренерам.

Тренер сборной должен разъяснять, почему он берeт того или нового игрока. Валерий Карпин пока этого не делает. Считает, что он продолжает быть тренером в клубе.

Но клуб и сборная – это разные вещи. Ты народный тренер. Сборная – это народная команда. И надо всем объяснять, почему, по какой причине в сборной играет этот футболист», – сказал Орлов.