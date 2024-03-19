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    Орлов обратился к Карпину

    Журналист Геннадий Орлов считает, что главный тренер Валерий Карпин должен более подробно объяснять выбор состава сборной России.

    «Ну, во всяком случае, сборная – это национальная команда, социальный, а не бизнес-проект. Это надо помнить и болельщикам, и тренерам.

    Тренер сборной должен разъяснять, почему он берeт того или нового игрока. Валерий Карпин пока этого не делает. Считает, что он продолжает быть тренером в клубе.

    Но клуб и сборная – это разные вещи. Ты народный тренер. Сборная – это народная команда. И надо всем объяснять, почему, по какой причине в сборной играет этот футболист», – сказал Орлов.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Его контракт с РФС истекает ближайшим летом.
    • Сейчас российская национальная команда готовится к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (10)
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    алдан2014
    1710842134
    А что сейчас представляет наша сборная по футболу? Их игра и результаты в товарняках с не самыми сильными сборными,не впечатляет совсем. Для галочки играют. Ну и что Гена то от Карпуши хочет?
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    Алексей З
    1710842738
    Раз в РФС не задаются этими вопросами , значит всех всё устраивает. Карпин уже "прикалывался" вызывая 49 человек, все проглотили , ну теперь гораздо меньше , о чём разговор ?
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    Skull_Boy
    1710842959
    У дедка топливо кончилось, отдайте ему фамфурик и Валера никому ничего не должен объяснять и если тебя не вызвали значит от тебя на поле нет толку
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    VVM1964
    1710844336
    " сборная – это национальная команда, социальный проект " Думаю игроки в сборную должны попадать, пройдя опрос - за кого голосовал, какая твоя политическая платформа, ... ? ))) Для этого думаю пора создать комиссию - ну как раньше было. Я вот помню такие комиссии ветеранов партии... Комсомол возрождаем, пионерию,... думаю и об этом стоит подумать. А то поедут представлять страну и хрен их знает - нынешнюю развратную молодежь, зайдут еще куда не в ту дверь в одном носке !!! Думаю надо всех проверить - "русо спортсмено - облико морале" !!! ))) А В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - пора уже тренеру указать, на непристойные фото его жены !!! - не гоже на пляже разгуливать в таких купальниках !!! )))
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    bset
    1710846204
    Кто из тренеров объяснял за каждого игрока? К Черчесову мы подошел с таким вопросом - он бы сразу послал. А тут объяснить им что-то должны. Есть РФС, которое выбирает тренера и дает ему полноту власти. Не нравится, что делает тренер - не лезьте, а просто увольняйте.
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    ...уефан
    1710846563
    ...опоздали Вы, Геннадий, лет эдак на 35-40, с такими заявлениями...
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