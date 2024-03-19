Спартаковец Хлусевич описал первое в жизни участие в выборах президента

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своих впечатлениях от участия в президентских выборах.

Голосование проходило с 15 по 17 марта.

У Владимира Путина 87,28% поддержки.

Также на пост главы государства претендовали Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

«Впервые голосовал, до этого не был совершеннолетним во время предыдущих выборов. Для меня это было первое голосование.

Немножко волнительно, но достаточно спокойно – такая ситуация была. Всe быстро прошло и даже не заметил.

Всe хорошо устроено. Прекрасно, что это было устроено у нас на территории», – заявил Хлусевич.