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    • Спартаковец Хлусевич описал первое в жизни участие в выборах президента

    Спартаковец Хлусевич описал первое в жизни участие в выборах президента

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своих впечатлениях от участия в президентских выборах.

    • Голосование проходило с 15 по 17 марта.
    • У Владимира Путина 87,28% поддержки.
    • Также на пост главы государства претендовали Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

    «Впервые голосовал, до этого не был совершеннолетним во время предыдущих выборов. Для меня это было первое голосование.

    Немножко волнительно, но достаточно спокойно – такая ситуация была. Всe быстро прошло и даже не заметил.

    Всe хорошо устроено. Прекрасно, что это было устроено у нас на территории», – заявил Хлусевич.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1710838395
    Помню свои ощущения от первого посещения выборов - РАЗОЧАРОВАНИЕ. Когда выдали несколько бюллетеней, спросил у родителей ( ходили всей семьей ), а между кем и кем выбирать то - они испуганно зашикали и объяснили что бюллетень на ОДНОГО кандидата в разные органы власти ... Быть попкой-дурачком было очень обидно... ((( Сегодня кандидатов много, но те воспоминания и ощущения почему то всплыли ... - Возраст наверное ... "НОСТАЛЬГИЯ" ! (((
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    zigbert
    1710845374
    Что то уже и не помню свое первое голосование на выборах. Президентов тогда еще не было и все отдавали голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных.
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