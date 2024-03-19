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    • Захарян ответил, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Испании

    Захарян ответил, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Испании

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян раскрыл свои финансовые траты после переезда из России в Испанию.

    «В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов.

    Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», – сказал Захарян.

    • Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
    • У него 1 гол и 1 ассист в 31 матче.
    • Сейчас Захарян находится в Москве, где готовится к играм сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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