Захарян ответил, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Испании

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян раскрыл свои финансовые траты после переезда из России в Испанию.

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов.

Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», – сказал Захарян.