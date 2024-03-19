Захарян ответил, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Испании

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян раскрыл свои финансовые траты после переезда из России в Испанию.
«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов.
Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», – сказал Захарян.
- Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
- У него 1 гол и 1 ассист в 31 матче.
- Сейчас Захарян находится в Москве, где готовится к играм сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).