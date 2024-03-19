Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Я рвался на войну»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как едва не поучаствовал в военном конфликте.

    – В те годы шла чеченская война. Туда был шанс попасть?

    – Я рвался. Как и многие товарищи-сослуживцы. В 1996-м приехали из округа отбирать людей в командировку. Я супруге сообщил: «Поеду с ребятами». Она резко одернула: «А дети?!» Им тогда был год с небольшим.

    С маленькими детьми, тем более с двумя, от войны отцепляли. Поехать можно было только по горячему желанию и письменному заявлению. Правда, потом на три месяца отправили в сухумский погранотряд.

    Боевые действия в Абхазии уже закончились, но обстановку надо было контролировать. Все опасное случалось ближе к границе с Грузией. А я находился около российской, в районе Псоу. Но кое-чем был удивлен.

    – Чем же?

    – Пришли в одну семью – так каждому поднесли рог с вином и чествовали стрельбой в небо. Боевыми патронами!

    Хозяин молотил из пулемета, остальные – из калашникова. В Абхазии любой двор был упакован оружием под завязку. Все держали автомат под кроватью.

    Новости по теме
    Мележиков объяснил, за счет чего «Спартак» стал чемпионом в 2017 году 9
    «Писали, что я лидер измайловской ОПГ и держу притон»: Мележиков рассказал, как его пытались убрать из «Спартака» 1
    Мележиков рассказал о стычке с Промесом 14
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+