Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Я рвался на войну»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как едва не поучаствовал в военном конфликте.

– В те годы шла чеченская война. Туда был шанс попасть?

– Я рвался. Как и многие товарищи-сослуживцы. В 1996-м приехали из округа отбирать людей в командировку. Я супруге сообщил: «Поеду с ребятами». Она резко одернула: «А дети?!» Им тогда был год с небольшим.

С маленькими детьми, тем более с двумя, от войны отцепляли. Поехать можно было только по горячему желанию и письменному заявлению. Правда, потом на три месяца отправили в сухумский погранотряд.

Боевые действия в Абхазии уже закончились, но обстановку надо было контролировать. Все опасное случалось ближе к границе с Грузией. А я находился около российской, в районе Псоу. Но кое-чем был удивлен.

– Чем же?

– Пришли в одну семью – так каждому поднесли рог с вином и чествовали стрельбой в небо. Боевыми патронами!

Хозяин молотил из пулемета, остальные – из калашникова. В Абхазии любой двор был упакован оружием под завязку. Все держали автомат под кроватью.