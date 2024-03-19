Капитан «Зенита» назвал сильные стороны «Краснодара»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чем силен «Краснодар» в этом сезоне.
«Краснодар» очень силен за счет очень компактной игры, они здорово обороняются как командно, так и индивидуально и прекрасно умеют выжидать ошибки соперника.
Такой стиль игры не самый удобный для тех, кто привык владеть инициативой», – заявил зенитовский капитан.
- «Краснодар» уходил на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Весной команда набрала 1 очко в 2 турах чемпионата и упустила 1-е место.
- «Зенит» сейчас опережает краснодарцев на 1 балл.