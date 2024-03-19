Капитан «Зенита» назвал сильные стороны «Краснодара»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чем силен «Краснодар» в этом сезоне.

«Краснодар» очень силен за счет очень компактной игры, они здорово обороняются как командно, так и индивидуально и прекрасно умеют выжидать ошибки соперника.

Такой стиль игры не самый удобный для тех, кто привык владеть инициативой», – заявил зенитовский капитан.