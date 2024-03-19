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    Бочеров из «Урала» рассказал, что в детстве воровал

    Полузащитник «Урала» Валерий Бочеров рассказал о детстве в Белоруссии.

    – Так получилось, что в этой деревне и мама, и папа провели много времени в своeм детстве. А познакомились, кстати, в Минске. И я вместе со своим старшим братом очень часто приезжал в эту деревню к бабушке, дедушке. Это было классное время!

    – Ждeм деревенские истории.

    – У меня было обычное пацанское детство. Во что только не играли, ходили на дискотеки в соседние деревни, могли своровать яблоки. Есть такая история. Мне было 12-13 лет. У команды моего возраста в БАТЭ намечались первые сборы. Перед этим каникулы я проводил у бабушки в деревне. Дня за четыре до сборов играю в футбол. Рядом с нашим полем валялось много метала. Мы сделали перерыв, сели на перилла. Попили водички, спрыгиваю. И железная запчасть от стиральной машины мне врезается в колено. Шрам остался навсегда. Не больно было, но визуально кожу повредил серьeзно.

    Пять вечера. Понимал, что идти домой не вариант – папа ругать будет. Вернулся домой часов в 11 вечера. Все уже спали. Мы с братом зашли и тихо легли спать. Утром лежу, отворачиваю ногу от родителей. Но мама увидела. Она испугалась. Поехали с папой в поликлинику зашивать рану. Самый прикол, что в этот же день мой брат сломал палец на руке. И вот мы вдвоeм «порадовали» родителей.

    • 23-летний Бочеров пришел в «Урал» летом из БАТЭ как свободный агент.
    • Опорник стоит 550 тысяч евро.
    • На счету игрока 13 матчей за сборную Белоруссии.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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