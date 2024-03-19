Фомин прокомментировал невызов в сборную России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о том, что его не пригласили на мартовский сбор национальной сборной России.
«Не знаю, это в первую очередь вопрос к Валерию Карпину. Я делаю то, что должен.
Может быть, потому что я не играл первый матч после возобновления чемпионата с «Локомотивом». Это рабочая ситуация, сейчас тренируюсь с «Динамо», – заявил Фомин.
- Сборная России готовится к матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).
- Обе игры пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
- Фомин в этом сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.