Фомин прокомментировал невызов в сборную России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о том, что его не пригласили на мартовский сбор национальной сборной России.

«Не знаю, это в первую очередь вопрос к Валерию Карпину. Я делаю то, что должен.

Может быть, потому что я не играл первый матч после возобновления чемпионата с «Локомотивом». Это рабочая ситуация, сейчас тренируюсь с «Динамо», – заявил Фомин.