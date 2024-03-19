Широков высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Роман Широков порассуждал о смене главного тренера в «Краснодаре».

– Ваше мнение об отставке Ивича – что это было?

– Это надо к Сергею Николаевичу Галицкому обращаться, мне трудно сказать, что это было.

Со стороны кажется, что это какая-то глупость, а что внутри – только он может объяснить.

– Верите в правило, о котором говорят применительно к владельцу «Краснодара», – о том, что важнее стиль, а не результат.

– Не верю. Или надо совсем не дружить с головой, чтобы в угоду стилю проиграть чемпионат.

– Вы считаете, что «Краснодар» проиграл чемпионат?

– Нет, почему? Можно все поправить. Но можно и с Ивичем было все сделать. Но, возможно, его отставка – такой хитрый, гениальный ход, который мы не понимаем.

Возможно, команда эмоционально перезарядится, начнет всех валтузить и в конце чемпионата вернется на первое место.

– Насколько тот футбол, который показывал «Краснодар», соответствовал философии клуба?

– Философия – игра в атаку? А разве они мало забивали? Но при этом они добавили в игре в обороне, стали более надежны. Чем не стиль?

И кто сказал, что если вы доминируете, то постоянно побеждаете? Если нет баланса между обороной и атакой, для результата это может быть только хуже.

Если у «Краснодара» есть хорошие, быстрые, техничные футболисты, они и играли на их лучших качествах – отходили и ловили соперника. Что в этом такого?

– Вы увидели, что этой весной «Краснодар» стал играть хуже – ничья с «Рубином», поражение от «Ростова» в РПЛ и крушение в Кубке, где проиграли «Химкам».

– С «Химками» была уже агония – понимали или уже знали, что тренер уходит. А с «Рубином» случайная ничья. С «Ростовом» могли спокойно брать очки. Ничего страшного там не происходило.