Сперцян прокомментировал смену главного тренера в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об увольнении главного тренера Владимира Ивича и назначении вместо него Мурада Мусаева.
– Успели ли как-то попрощаться с Владимиром Ивичем?
– Нет, после игры не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился.
– А как вообще восприняли новость о его отставке?
– Не буду это комментировать.
– Уже успели снова пообщаться с Мурадом Мусаевым?
– Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии. Он один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.