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    • Сперцян прокомментировал смену главного тренера в «Краснодаре»

    Сперцян прокомментировал смену главного тренера в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об увольнении главного тренера Владимира Ивича и назначении вместо него Мурада Мусаева.

    – Успели ли как-то попрощаться с Владимиром Ивичем?

    – Нет, после игры не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился.

    – А как вообще восприняли новость о его отставке?

    – Не буду это комментировать.

    – Уже успели снова пообщаться с Мурадом Мусаевым?

    – Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии. Он один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: Metaratings

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