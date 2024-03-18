Сперцян прокомментировал смену главного тренера в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об увольнении главного тренера Владимира Ивича и назначении вместо него Мурада Мусаева.

– Успели ли как-то попрощаться с Владимиром Ивичем?

– Нет, после игры не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился.

– А как вообще восприняли новость о его отставке?

– Не буду это комментировать.

– Уже успели снова пообщаться с Мурадом Мусаевым?

– Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии. Он один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь.