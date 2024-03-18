Газзаев подвел итоги выборов президента России

Валерий Газзаев высказался о предварительных результатах президентских выборов в России.

Голосование проходило с 15 по 17 марта.

У Владимира Путина 87,28% поддержки.

Газзаев – доверенное лицо действующего президента РФ.

«В современных геополитических условиях и международной напряженности мы видим, что у людей значительно растет запрос на прочность и единство многонационального народа вокруг лидера нашей страны – Владимира Путина.

Это мы увидели и на выборах – граждане России доверяют нашему президенту, поддерживают его. Именно такой лидер нам нужен – сильный, волевой, уверенный и ответственный человек, у которого большой авторитет не только в нашей стране, но и на мировой арене.

Нам очень приятно, что президент уделяет большое внимание здоровому образу жизни, спорту высших достижений и строительству спортивной инфраструктуры», – заявил Газзаев.