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    Газзаев подвел итоги выборов президента России

    Валерий Газзаев высказался о предварительных результатах президентских выборов в России.

    • Голосование проходило с 15 по 17 марта.
    • У Владимира Путина 87,28% поддержки.
    • Газзаев – доверенное лицо действующего президента РФ.

    «В современных геополитических условиях и международной напряженности мы видим, что у людей значительно растет запрос на прочность и единство многонационального народа вокруг лидера нашей страны – Владимира Путина.

    Это мы увидели и на выборах – граждане России доверяют нашему президенту, поддерживают его. Именно такой лидер нам нужен – сильный, волевой, уверенный и ответственный человек, у которого большой авторитет не только в нашей стране, но и на мировой арене.

    Нам очень приятно, что президент уделяет большое внимание здоровому образу жизни, спорту высших достижений и строительству спортивной инфраструктуры», – заявил Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1710778159
    – заявил Газзаев. И сахарную косточку радостной лапой прижал.
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    Cleaner
    1710778234
    КТО ТАКОЙ Газзаев, чтобы подводить итоги выборов?..(((((((((((((((
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    VVM1964
    1710778865
    Больше всего мне про "мировую арену" понравилось ))) ...
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