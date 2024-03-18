Широков рассказал, что осложняет работу тренеров в «Спартаке»

Роман Широков порассуждал о перспективах смены главного тренера в «Спартаке».

– Абаскаля отправляют в отставку весь март. У вас нет ощущения, что от иностранцев в «Спартаке» уже подустали?

– Возможно, у нас у многих есть усталость от иностранцев, тем более – когда они не приносят результата.

В «Спартаке», по большому счету, один Каррера работал долго и успешно. Ваноли взял Кубок, но был недолго. Остальные трофеи не приносили, и с таким же успехом могли работать и русские специалисты.

В «Спартаке» тяжело работать в том плане, что там большие ожидания и мало времени. На мой взгляд, можно чуть изменить стратегию – если верите в тренера, надо дать ему больше времени, даже несмотря на отсутствие результата. Если видите динамику в игре, можно подождать.

– Как вам кандидатура тренера из «Браги»?

– Брага – название уже спорное для русского человека. Тяжелый случай.