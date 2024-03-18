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    • Широков рассказал, что осложняет работу тренеров в «Спартаке»

    Широков рассказал, что осложняет работу тренеров в «Спартаке»

    Роман Широков порассуждал о перспективах смены главного тренера в «Спартаке».

    – Абаскаля отправляют в отставку весь март. У вас нет ощущения, что от иностранцев в «Спартаке» уже подустали?

    – Возможно, у нас у многих есть усталость от иностранцев, тем более – когда они не приносят результата.

    В «Спартаке», по большому счету, один Каррера работал долго и успешно. Ваноли взял Кубок, но был недолго. Остальные трофеи не приносили, и с таким же успехом могли работать и русские специалисты.

    В «Спартаке» тяжело работать в том плане, что там большие ожидания и мало времени. На мой взгляд, можно чуть изменить стратегию – если верите в тренера, надо дать ему больше времени, даже несмотря на отсутствие результата. Если видите динамику в игре, можно подождать.

    – Как вам кандидатура тренера из «Браги»?

    – Брага – название уже спорное для русского человека. Тяжелый случай.

    • «Спартак» набрал 31 очко в 20 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1710776282
    Широков правильно рассуждает, только это всё касается тренеров, а не абаскалей.
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    Cleaner
    1710777908
    ОТМАЗАННЫЙ, твое мнение пофиг...(((
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