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    • Быстров оценил противостояние «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Фонбет Кубка России

    Быстров оценил противостояние «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Фонбет Кубка России

    Владимир Быстров поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    «Полуфинал «Зенит» – «Спартак» в Кубке России – это отлично. Как минимум ещe два хороших матча мы увидим.

    Думаю, что болельщики с удовольствием пойдут на эти матчи. Конечно, чуть-чуть меняет статус противостояния тот факт, что никто не вылетает из Кубка.

    «Зенит» точно будет играть на победу, а «Спартак» – не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы «Спартак» прошeл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с «Зенитом», ни с ЦСКА», – сказал Быстров.

    • Первые полуфиналы пройдут 2-4 апреля, ответные – 16-18 апреля.
    • «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0) в первом весеннем туре РПЛ.
    • ЦСКА – действующий победитель турнира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710775411
    Сносильничает Зенит по взрослому с фарм клубом своим. Гыгыгы
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    Cleaner
    1710778355
    Быстров: - В игре Зенит - Спартак я буду болеть за Зенит и Спартак! Ведь я же СПАРТАКО-ЗЕНИТЧИК!!!
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