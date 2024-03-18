Быстров оценил противостояние «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Фонбет Кубка России

Владимир Быстров поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Полуфинал «Зенит» – «Спартак» в Кубке России – это отлично. Как минимум ещe два хороших матча мы увидим.
Думаю, что болельщики с удовольствием пойдут на эти матчи. Конечно, чуть-чуть меняет статус противостояния тот факт, что никто не вылетает из Кубка.
«Зенит» точно будет играть на победу, а «Спартак» – не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы «Спартак» прошeл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с «Зенитом», ни с ЦСКА», – сказал Быстров.
- Первые полуфиналы пройдут 2-4 апреля, ответные – 16-18 апреля.
- «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0) в первом весеннем туре РПЛ.
- ЦСКА – действующий победитель турнира.