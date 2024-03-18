Канчельскис высказался о ситуации Промеса

Андрей Канчельскис порассуждал о пребывании Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе «Спартака».

Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Пускай с этим разбирается «Спартак», это их футболист. Они же его всe гладили по головке, всe кричали.

Конечно, Квинси потеряет кондиции, физиологию не обманешь. Сколько он там пробудет? Пусть месяц. Ему месяц нужно будет набирать ту форму, которая у него была.

Есть ли смысл его держать? Вопрос не ко мне, а к руководству «Спартака». Он принадлежит клубу, пускай разбираются», – сказал Канчельскис.