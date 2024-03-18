В 23 туре Первой лиги подмосковные «Химки» сыграют дома с «Нефтехимиком». Игра состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Химки»

Подопечные Андрея Талалаева лидируют в чемпионате страны. Команда выиграла 12 матчей, в 6 встречах сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Химчане забили 35 голов и пропустили 20 мячей. В активе команды 42 очка.

«Нефтехитмик» занимает 8 место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Команда по 8 раз выиграла и проиграла, в 6 встречах сыграла вничью, забила и пропустила по 20 голов.

Прогноз на матч «Химки» – «Нефтехимик»

В трех последних очных встречах дважды побеждали «Химки», еще одна игра окончилась ничьей. «Химки» довольно неплохо проводят нынешний сезон – команда лидирует в Первой лиге и феерит в Кубке России. Нижнекамцы, впрочем, показывают неплохую игровую форму. Но поставим на хозяев. Наш прогноз – победа «Химок» (1.61).