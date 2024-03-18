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    • «Химки» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    «Химки» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    В 23 туре Первой лиги подмосковные «Химки» сыграют дома с «Нефтехимиком». Игра состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Химки»

    Подопечные Андрея Талалаева лидируют в чемпионате страны. Команда выиграла 12 матчей, в 6 встречах сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Химчане забили 35 голов и пропустили 20 мячей. В активе команды 42 очка.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехитмик» занимает 8 место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Команда по 8 раз выиграла и проиграла, в 6 встречах сыграла вничью, забила и пропустила по 20 голов.

    Прогноз на матч «Химки» – «Нефтехимик»

    В трех последних очных встречах дважды побеждали «Химки», еще одна игра окончилась ничьей. «Химки» довольно неплохо проводят нынешний сезон – команда лидирует в Первой лиге и феерит в Кубке России. Нижнекамцы, впрочем, показывают неплохую игровую форму. Но поставим на хозяев. Наш прогноз – победа «Химок» (1.61).

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    Источник: «Бомбардир»

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