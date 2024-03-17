Быстров высказался о карьере Захаряна в Испании

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре Арсена Захаряна за «Сосьедад». Россиянин ранее забил первый гол в Испании.

«Все зависит только от Захаряна. Ни от тренера, ни от кого-либо другого – только от Арсена. То, что пока у него не складывается карьера – это факт.

То, что он забил первый мяч за «Реал Сосьедад» – молодец! Я смотрел матч. Захарян может действовать активнее и должен действовать активнее, если он хочет играть в стартовом составе.

И как минимум Арсен должен сейчас себя в сборной проявлять как один из лидеров. Сможет или нет – посмотрим», – сказал Быстров.