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    Быстров высказался о карьере Захаряна в Испании

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре Арсена Захаряна за «Сосьедад». Россиянин ранее забил первый гол в Испании.

    «Все зависит только от Захаряна. Ни от тренера, ни от кого-либо другого – только от Арсена. То, что пока у него не складывается карьера – это факт.

    То, что он забил первый мяч за «Реал Сосьедад» – молодец! Я смотрел матч. Захарян может действовать активнее и должен действовать активнее, если он хочет играть в стартовом составе.

    И как минимум Арсен должен сейчас себя в сборной проявлять как один из лидеров. Сможет или нет – посмотрим», – сказал Быстров.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» летом 2023 года.
    • Его статистика в Примере: 20 матчей, 1 гол, 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.03.2024 23:55
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