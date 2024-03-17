Мостовой сказал, когда Миранчуку стоит вернуться в Россию

Александр Мостовой считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен еще не менее шести лет играть в Европе.

«Миранчук нормально играет в Европе: звезд с неба не хватает, но уровень держит. Сейчас он единственный российский игрок, который участвует в борьбе за европейский трофей, не будем об этом забывать.

Будущее Алексея? Если не сбавит, то может рассчитывать на интерес к себе со стороны других европейских клубов. Или «Аталанта» захочет его сохранить у себя еще на долгий срок – тоже неплохо.

А в РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет, в Европе у него еще будет большой контракт», – сказал Мостовой.