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    В «Реале» недовольны Винисиусом

    Поведение Винисиуса Жуниора на поле вызывает беспокойство внутри «Реала».

    К бразильцу нет претензий по спортивным показателям, но есть недовольство его взрывным характером.

    Винисиус почти в каждом матче ругается с соперниками и судьями, получая за это желтые карточки.

    Кроме того, 23-летний футболист провоцирует враждебность со стороны болельщиков, что приводит к расистским скандалам.

    В «Реале» считают, что поведение Винисиуса вредит репутации клуба.

    Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти уже испробовал все методы воздействия на вингера, но они не принесли результата. Партнеры по команде также не могут успокоить бразильца.

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    Источник: Sport.es

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