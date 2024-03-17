В «Реале» недовольны Винисиусом

Поведение Винисиуса Жуниора на поле вызывает беспокойство внутри «Реала».

К бразильцу нет претензий по спортивным показателям, но есть недовольство его взрывным характером.

Винисиус почти в каждом матче ругается с соперниками и судьями, получая за это желтые карточки.

Кроме того, 23-летний футболист провоцирует враждебность со стороны болельщиков, что приводит к расистским скандалам.

В «Реале» считают, что поведение Винисиуса вредит репутации клуба.

Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти уже испробовал все методы воздействия на вингера, но они не принесли результата. Партнеры по команде также не могут успокоить бразильца.