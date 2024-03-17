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    • Захарян: «Телефон разрывался после моего гола за «Сосьедад»

    Захарян: «Телефон разрывался после моего гола за «Сосьедад»

    Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал о настроении после дебютного гола за «Реал Сосьедад».

    • Захарян на этой неделе забил дебютный гол за «Сосьедад», отличившись в матче с «Кадисом».
    • 21 марта Россия примет Сербию в товарищеском матче.
    • 25 марта состоится встреча с Парагваем.

    «Первый гол совпал с тем, что на следующий день поехал в сборную? Есть ли связь между этими событиями? Я думал об этом, но не знаю, если честно. Приятно, что забил. С таким хорошим настроением прилетел сюда. Много сообщений с поздравлениями было. Телефон разрывался, пытался всем ответить», – сказал Захарян.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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