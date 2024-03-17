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    Галлас объяснил, почему Аршавин не стал звездой АПЛ

    Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас высказался о своем партнере по лондонскому клубу Андрее Аршавине.

    – Первые шесть месяцев казалось, что Аршавин на голову выше многих игроков АПЛ, что он был настолько хорош. Вы согласны с этим?

    – Да.

    – Тогда прочему, на ваш взгляд, его карьера на топ-уровне была такой недолгой?

    – Для него это было too much. Ему было слишком сложно.

    – Быть стабильным и поддерживать дисциплину?

    – Да, стабильным для того, чтобы оставаться на таком высоком уровне. Ты должен быть сильным.

    – Ментально?

    – Да. Я не думаю, что он был достаточно силен в этом компоненте. Аршавин был правда талантлив, но у него не получилось великой карьеры.

    АПЛ – очень сложная лига. Речь даже не про то, что там много игр, а [про то,] что нужно отдавать себя на тренировках каждый день.

    Ты должен показывать себя даже на тренировке, а Аршавин был немного ленив. Я видел, что его футбол заточен на игру раз в неделю, и в первые шесть месяцев это даже работало. Но в долгую это невозможно.

    Помню одну тренировку, когда мы все усердно работали, а он отдыхал. Однажды он мне даже сказал: «Вильям, успокойся». Я ответил: «Почему? Нам надо выигрывать». Но он этого не понимал. Очень, очень жаль, ведь он мог пойти очень далеко.

    • Аршавин был в «Арсенале» в 2009-2012 годах.
    • За команду у него 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.
    • Сейчас Аршавин занимает административный пост в «Зените».

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    Источник: ютуб-канал «Мяч Shorts»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1710671266
    Такие становятся звездами газпром тв, а не АПЛ.
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    СпорЦмен
    1710671812
    А нахрена ему мышцы забивать, как этому не.гру? Завидовал ему, сразу видно. В футболе, ты либо технарь, либе бей-беги. Не.гр второе. Вот и не понимал.
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