Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лещук заявил о скудоумии фанатов «Зенита»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» в адрес москвичей.

    «Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» – это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать – это не от большого ума. Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло», – сказал Лещук.

    • «Зенит» на этой неделе победил «Динамо» в Фонбет Кубке России (2:0).
    • Москвичи вылетели в Путь регионов.
    • Там в ближайшем матче «Динамо» сыграет со «СКА-Хабаровском».

    Новости по теме
    Лещук назвал стадион РПЛ с самой гнетущей атмосферой 49
    Радимов ответил Лещуку на обвинение в хайпе, напомнив об отношениях игрока с «красоткой Полиной Лысенко» 10
    Лещук: «Радимов хайпует на мне – это его новая работа» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ЗаЖиМ
    1710660579
    Питерцы всегда были недалёкие, в смысле фаны клуба.
    Ответить
    lordmrv
    1710661248
    Игорь, не обращай внимание, это они от своей ущербности. Недоклуб, недостолица, недоболельщики.
    Ответить
    VVM1964
    1710661883
    Ну всё - сейчас слетятся бакланы и заклюют бедолагу ! )))
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1710662603
    Путинбург, Грязьпром, Мюллер, Бздинит - этим сказано всё...
    Ответить
    Давид59
    1710662843
    Шунину сложнее было. Ему прилетело
    Ответить
    Алексей З
    1710663171
    Чтобы понять это не обязательно в футбол играть. Достаточно на бомбардир зайти и увидите россыпь дебилов, как бы фанатов зенита.
    Ответить
    СпорЦмен
    1710663230
    :))))))) Это он, от большого ума сказал. Такой умный, аж череп жмет. Дырявый, лучше бы на воротах, научился стоять. Это он от досады, потому что все знают, что он полный ноль, как вратарь и как человек!
    Ответить
    Вомбат
    1710663263
    Во-первых, очевидно, что эти кричалки не от небольшого ума, а от его полного отсутствия. Во-вторых, 2 дня назад Лещук заявил, что атмосфера на стадионе была гнетущая, а сегодня говорит, что хорошая и футбольная. Похоже, он просто говорит то, что конкретный журналист хочет услышать. Раз так, то веры ему не больше, чем комментариям хейтеров.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+