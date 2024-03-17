Лещук заявил о скудоумии фанатов «Зенита»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» в адрес москвичей.

«Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» – это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать – это не от большого ума. Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло», – сказал Лещук.