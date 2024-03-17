В 29 туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома сыграет с «Барселоной». Поединок состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико»

Мадридцы после 28 сыгранных матчей в чемпионате Испании идут на четвертом месте с 55 очками. Команда выиграла 17 матчей, в 4 поединках сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Атлетико» забил 54 гола и пропустил 31 мяч. Команда отстает от тройки лидеров на 6 баллов.

«Барселона»

Каталонцы с 61 баллом располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Команда выиграла 18 матчей, в 7 поединках сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Барселона» забила 57 голов и пропустила 34 гола.

Прогноз «Атлетико» – «Барелона»

Три последние очные встречи команд закончились тремя победами каталонцев. От предстоящей встречи следует ожидать обилия голов – команды в целом много забивают, но и пропускают достаточно. Наш прогноз – тотал больше 2.5 (1.63).