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    • «Атлетико» – «Барселона»: прогноз на матч 29 тура чемпионата Испании 17 марта

    «Атлетико» – «Барселона»: прогноз на матч 29 тура чемпионата Испании 17 марта

    В 29 туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома сыграет с «Барселоной». Поединок состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Атлетико»

    Мадридцы после 28 сыгранных матчей в чемпионате Испании идут на четвертом месте с 55 очками. Команда выиграла 17 матчей, в 4 поединках сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Атлетико» забил 54 гола и пропустил 31 мяч. Команда отстает от тройки лидеров на 6 баллов.

    «Барселона»

    Каталонцы с 61 баллом располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Команда выиграла 18 матчей, в 7 поединках сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Барселона» забила 57 голов и пропустила 34 гола.

    Прогноз «Атлетико» – «Барелона»

    Три последние очные встречи команд закончились тремя победами каталонцев. От предстоящей встречи следует ожидать обилия голов – команды в целом много забивают, но и пропускают достаточно. Наш прогноз – тотал больше 2.5 (1.63).

    Источник: «Бомбардир»

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