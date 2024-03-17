В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «ПСЖ». Матч пройдет в Монпелье, начало – в 22:45 (мск).

Команда Мишеля Тер-Закаряна занимает 13-е место в Лиге 1, набрав 26 очков. У «Монпелье» 6 побед, 9 ничьих и 10 поражений, разница мячей 29:34.

Отрыв «Монпелье» от зоны переходных матчей составляет 1 очко.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 56 очков. Подопечные Луиса Энрике добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 56:21.

Отрыв парижан от 2-го места составляет 10 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

03.11.23 «ПСЖ» – «Монпелье» – 3:0;

01.02.23 «Монпелье» – «ПСЖ» – 1:3;

13.08.22 «ПСЖ» – «Монпелье» – 5:2;

14.05.22 «Монпелье» – «ПСЖ» – 0:4;

25.09.21 «ПСЖ» – «Монпелье» – 2:0.

Прогноз на матч «Монпелье» – «ПСЖ»

«ПСЖ» 3 матча кряду в чемпионате завершил вничью – редкая серия для парижан. «Монпелье» – удобный соперник, чтобы вернуться к победам. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.53.