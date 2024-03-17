В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «ПСЖ». Матч пройдет в Монпелье, начало – в 22:45 (мск).
«Монпелье»
Команда Мишеля Тер-Закаряна занимает 13-е место в Лиге 1, набрав 26 очков. У «Монпелье» 6 побед, 9 ничьих и 10 поражений, разница мячей 29:34.
Отрыв «Монпелье» от зоны переходных матчей составляет 1 очко.
«ПСЖ»
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 56 очков. Подопечные Луиса Энрике добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 56:21.
Отрыв парижан от 2-го места составляет 10 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 03.11.23 «ПСЖ» – «Монпелье» – 3:0;
- 01.02.23 «Монпелье» – «ПСЖ» – 1:3;
- 13.08.22 «ПСЖ» – «Монпелье» – 5:2;
- 14.05.22 «Монпелье» – «ПСЖ» – 0:4;
- 25.09.21 «ПСЖ» – «Монпелье» – 2:0.
Прогноз на матч «Монпелье» – «ПСЖ»
«ПСЖ» 3 матча кряду в чемпионате завершил вничью – редкая серия для парижан. «Монпелье» – удобный соперник, чтобы вернуться к победам. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.53.