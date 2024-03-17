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    «Монпелье» – «ПСЖ»: прогноз на матч 26 тура Лиги 1, 17 марта

    В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «ПСЖ». Матч пройдет в Монпелье, начало – в 22:45 (мск).

    «Монпелье»

    Команда Мишеля Тер-Закаряна занимает 13-е место в Лиге 1, набрав 26 очков. У «Монпелье» 6 побед, 9 ничьих и 10 поражений, разница мячей 29:34.

    Отрыв «Монпелье» от зоны переходных матчей составляет 1 очко.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 56 очков. Подопечные Луиса Энрике добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 56:21.

    Отрыв парижан от 2-го места составляет 10 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 03.11.23 «ПСЖ» – «Монпелье» – 3:0;
    • 01.02.23 «Монпелье» – «ПСЖ» – 1:3;
    • 13.08.22 «ПСЖ» – «Монпелье» – 5:2;
    • 14.05.22 «Монпелье» – «ПСЖ» – 0:4;
    • 25.09.21 «ПСЖ» – «Монпелье» – 2:0.

    Прогноз на матч «Монпелье» – «ПСЖ»

    «ПСЖ» 3 матча кряду в чемпионате завершил вничью – редкая серия для парижан. «Монпелье» – удобный соперник, чтобы вернуться к победам. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.53.

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    Источник: «Бомбардир»

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