Реакция Зиньковского на критику Широкова

Спартаковец Антон Зиньковский отреагировал на критику со стороны бывшего игрока команды Романа Широкова.

– Роман Широков рассказывает, что несколько лет назад говорил вам, что нужно больше вступать в единоборства, не играть на чистых мячах. Прислушались?

– Да, я читал это высказывание. И он недавно на хоккее в декабре сказал мне то же самое. Согласен с этим. В прошлом сезоне играл и в обороне, латералем. Конечно, этот компонент надо улучшать. Но сейчас, думаю, этот компонент у меня лучше, чем раньше.