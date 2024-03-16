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    Реакция Зиньковского на критику Широкова

    Спартаковец Антон Зиньковский отреагировал на критику со стороны бывшего игрока команды Романа Широкова.

    Роман Широков рассказывает, что несколько лет назад говорил вам, что нужно больше вступать в единоборства, не играть на чистых мячах. Прислушались?

    – Да, я читал это высказывание. И он недавно на хоккее в декабре сказал мне то же самое. Согласен с этим. В прошлом сезоне играл и в обороне, латералем. Конечно, этот компонент надо улучшать. Но сейчас, думаю, этот компонент у меня лучше, чем раньше.

    • В этом сезоне у Зиньковского 27 матчей, 4 гола, ассист.
    • Футболист в «Спартаке» с 2022 года.
    • Зиньковский стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.03.2024 23:57
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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1710623409
    Антоха,держись подальше от педофила и морального урода,так спокойней будет...
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