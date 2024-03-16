Мележиков объяснил, за счет чего «Спартак» стал чемпионом в 2017 году

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сформулировал рецепт чемпионства в 2017 году.

«Почему «Спартак» тогда стал чемпионом? У нас был хребет. Игроки, тренерский штаб, клубная структура – все работали как единый механизм. В том сезоне я почти не соприкасался с Массимо Каррерой. Но знаю, что он с первого дня в должности главного был сконцентрирован на команде, а не на выстраивании отношений с руководством, не пытался кому-то понравиться.

Футболисты сплотились вокруг Массимо, а он за счет харизмы придал им уверенность и дополнительный импульс. Все, пазл сложился!» – сказал Мележиков.