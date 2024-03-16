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    • Мележиков объяснил, за счет чего «Спартак» стал чемпионом в 2017 году

    Мележиков объяснил, за счет чего «Спартак» стал чемпионом в 2017 году

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сформулировал рецепт чемпионства в 2017 году.

    «Почему «Спартак» тогда стал чемпионом? У нас был хребет. Игроки, тренерский штаб, клубная структура – все работали как единый механизм. В том сезоне я почти не соприкасался с Массимо Каррерой. Но знаю, что он с первого дня в должности главного был сконцентрирован на команде, а не на выстраивании отношений с руководством, не пытался кому-то понравиться.

    Футболисты сплотились вокруг Массимо, а он за счет харизмы придал им уверенность и дополнительный импульс. Все, пазл сложился!» – сказал Мележиков.

    • Каррера возглавил «Спартак» по ходу чемпионского сезона.
    • Массимо покинул клуб в 2018 году.
    • Сейчас итальянец тренирует «Асколи» из Серии В.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2024 23:46
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710623216
    Ха, всем известно, что чемпионство подарили на юбилей Симоняна судьи, чиновники футбола и правительство. Помню в том году Зенит, Коней, Гудков и Динамо топики судьи, подыгрывая хрякам. Гыгыгы
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