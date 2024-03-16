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    Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что он не закончит карьеру в Саудовской Аравии.

    «Я закончу в «Спортинге». Я должен отдать клубу должное, даже если я отыграю всего один сезон. Они нашли меня, когда никто другой не видел во мне чего-то особенного, они создали меня, и без них я, вероятно, работал бы в McDonalds», – сказал Роналду.

    • Португалец был в системе «Спортинга» в 1997-2003 годах.
    • За 1-ю команду лиссабонцев Криштиану провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
    • Контракт с «Аль-Насром» истекает в следующем году.

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    Источник: твиттер TCR.

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    16.03.2024 23:33
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1710621549
    Красава ! Респект.
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