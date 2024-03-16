Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что он не закончит карьеру в Саудовской Аравии.

«Я закончу в «Спортинге». Я должен отдать клубу должное, даже если я отыграю всего один сезон. Они нашли меня, когда никто другой не видел во мне чего-то особенного, они создали меня, и без них я, вероятно, работал бы в McDonalds», – сказал Роналду.