Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что он не закончит карьеру в Саудовской Аравии.
«Я закончу в «Спортинге». Я должен отдать клубу должное, даже если я отыграю всего один сезон. Они нашли меня, когда никто другой не видел во мне чего-то особенного, они создали меня, и без них я, вероятно, работал бы в McDonalds», – сказал Роналду.
- Португалец был в системе «Спортинга» в 1997-2003 годах.
- За 1-ю команду лиссабонцев Криштиану провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- Контракт с «Аль-Насром» истекает в следующем году.