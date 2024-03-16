«Писали, что я лидер измайловской ОПГ и держу притон»: Мележиков рассказал, как его пытались убрать из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков вспомнил, как его пытались убрать из клуба.

Мележиков был в «Спартаке» в 2015-2023 годах.

Летом его сменил Олег Малышев.

Сейчас Мележиков без работы.

– Про внутреннюю жизнь «Спартака» кто-то говорил: «Это Византия». Подтверждаете?

– «Спартак» – самый популярный в России клуб, к нему приковано колоссальное внимание, так что «доброжелателей» хватает. И снаружи, и внутри. Проработав там на разных должностях десять лет, постоянно ловил себя на мысли, что с кем-то борюсь, преодолеваю бесконечные препятствия. Даже на первом этапе, когда отвечал за систему безопасности строящегося стадиона. Зарплата скромная, тем не менее были люди, которые мечтали от меня избавиться, чтобы занять мое место или взять его под контроль. Но только после запуска арены!

– Почему?

– Пытались забрать под себя уже готовый и хорошо организованный стадион. А я мешал. Если это моя зона ответственности – только я ее контролирую. Вы не представляете, сколько на меня накатали анонимок! Одну из них храню на даче, в рамочке. Написано, что я основной рейдер Восточного округа Москвы, один из лидеров измайловской ОПГ, на территории бывшего Черкизовского рынка организовал китайские притоны... В общем, заслуживаю самого сурового наказания. Это 2014 год.

– Догадываетесь, кто автор?

– Я знаю все! Кто диктовал, кто писал, через кого передавали...

– Ну и как сложилась их судьба?

– В «Спартаке» эти люди давно уже не работают. Вопрос стоял ребром: либо побеждают они и я ухожу, либо наоборот.