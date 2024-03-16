Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Реакция Зиньковского на похвалу от Аршавина

    Спартаковец Антон Зиньковский отреагировал на похвалу из стана «Зенита».

    Андрей Аршавин сказал, что не взял бы никого из «Спартака» в «Зенит», но Зиньковский бы боролся за место в старте. Тебе приятно?

    – Да, приятно.

    – Такие слова тебе не льстят?

    – Да нет. В любом случае нужно работать.

    – То есть это справедливая оценка твоих возможностей?

    – Все имеют право на оценку, все могут нас оценивать и говорить, что думают. Андрей Сергеевич так думает, спасибо ему за это. Я надеюсь, я оправдаю его ожидания по своей карьере и по тому, как у меня получается играть в футбол.

    • В этом сезоне у Зиньковского 27 матчей, 4 гола, ассист.
    • Футболист в «Спартаке» с 2022 года.
    • Зиньковский стоит 3,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Зиньковский назвал игрока сборной Сербии, с которым планирует поменяться футболками 4
    Квеквескири из «Факела» назвал единственного игрока «Спартака», который ему понравился в матче 10
    В «Зените» ответили на обвинения, что Абаскалю не выделили ложу на «Газпром Арене» 19
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+