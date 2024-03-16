Реакция Зиньковского на похвалу от Аршавина

Спартаковец Антон Зиньковский отреагировал на похвалу из стана «Зенита».
– Андрей Аршавин сказал, что не взял бы никого из «Спартака» в «Зенит», но Зиньковский бы боролся за место в старте. Тебе приятно?
– Да, приятно.
– Такие слова тебе не льстят?
– Да нет. В любом случае нужно работать.
– То есть это справедливая оценка твоих возможностей?
– Все имеют право на оценку, все могут нас оценивать и говорить, что думают. Андрей Сергеевич так думает, спасибо ему за это. Я надеюсь, я оправдаю его ожидания по своей карьере и по тому, как у меня получается играть в футбол.
- В этом сезоне у Зиньковского 27 матчей, 4 гола, ассист.
- Футболист в «Спартаке» с 2022 года.
- Зиньковский стоит 3,5 миллиона евро.