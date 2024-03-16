Реакция Зиньковского на похвалу от Аршавина

Спартаковец Антон Зиньковский отреагировал на похвалу из стана «Зенита».

– Андрей Аршавин сказал, что не взял бы никого из «Спартака» в «Зенит», но Зиньковский бы боролся за место в старте. Тебе приятно?

– Да, приятно.

– Такие слова тебе не льстят?

– Да нет. В любом случае нужно работать.

– То есть это справедливая оценка твоих возможностей?

– Все имеют право на оценку, все могут нас оценивать и говорить, что думают. Андрей Сергеевич так думает, спасибо ему за это. Я надеюсь, я оправдаю его ожидания по своей карьере и по тому, как у меня получается играть в футбол.