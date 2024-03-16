Андронов объяснил, почему «Бавария» – главный фаворит Лиги чемпионов

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов считает «Баварию» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале немцы сыграют с «Арсеналом».

«Бавария» не брала ЛЧ с 2020 года.

Финал этого года состоится 1 июня на «Уэмбли».

«Почему «Бавария» главный фаворит ЛЧ?

Команде надоела рутина. Она не может заставить себя быть стабильной. Играть постоянно и держать темп на дистанции. Но у неe всe ещe достаточно класса, чтобы собраться на один матч.

Отыграть десять очков у «Байера» вряд ли возможно (он как раз стабилен). Из Кубка Германии «Бавария» удалилась давно. У неe осталась только Лига чемпионов. И позориться она не хочет…

«Бавария» всe еще может. У неe есть Гарри Кейн, выздоравливают фланговые. Она голодна… Я не завидую «Арсеналу».

Томас Тухель будет феноменальным глупцом, если начнeт мешать этой команде играть. Просто ничего не трогай. Они могут. Сами», – написал Андронов.