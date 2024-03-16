Круговой: «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» кто-то должен»

Защитник «Зенита-2» Даниил Круговой выложил шуточные посты в социальной сети.
«Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», – написал футболист.
- 17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.
- 25-летний Круговой провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 1 передачей.
- Сезон Лиги Б Второй лиги, где выступает «Зенит», стартует в апреле.
Фото: соцсети Данила Кругового