Круговой: «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» кто-то должен»

Защитник «Зенита-2» Даниил Круговой выложил шуточные посты в социальной сети.

«Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», – написал футболист.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.

25-летний Круговой провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 1 передачей.

Сезон Лиги Б Второй лиги, где выступает «Зенит», стартует в апреле.

Фото: соцсети Данила Кругового