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    • Круговой: «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» кто-то должен»

    Круговой: «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» кто-то должен»

    Защитник «Зенита-2» Даниил Круговой выложил шуточные посты в социальной сети.

    «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», – написал футболист.

    • 17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.
    • 25-летний Круговой провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 1 передачей.
    • Сезон Лиги Б Второй лиги, где выступает «Зенит», стартует в апреле.

    Фото: соцсети Данила Кругового

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    Бриг
    1710604263
    Все сделал правильно. Титулов уже накопил, пора начинать играть в футбол. Успехов!
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    ...уефан
    1710604360
    ...ну, то что с юмором неплохо у парня - уже хорошо!...
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