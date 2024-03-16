Григорян: «Когда Дзюбу гнобят, он чувствует себя как рыба в воде»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о характере форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– А у Дзюбы разве все нормально с характером?

– Дзюба относится к той породе игроков у которых самые крепкие «фаберже». И «Локомотив», несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артема и его мастерства. У него все идет от мотивации.

Дзюбе постоянно нужны вызовы и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артема. Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности.