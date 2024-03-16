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    • Григорян: «Когда Дзюбу гнобят, он чувствует себя как рыба в воде»

    Григорян: «Когда Дзюбу гнобят, он чувствует себя как рыба в воде»

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о характере форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – А у Дзюбы разве все нормально с характером?

    – Дзюба относится к той породе игроков у которых самые крепкие «фаберже». И «Локомотив», несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артема и его мастерства. У него все идет от мотивации.

    Дзюбе постоянно нужны вызовы и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артема. Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности.

    • У Дзюбы летом истекает контракт, но есть опция продления.
    • Игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Дзюбы 18 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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    Источник: Livesport

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1710601937
    Ну вот и пусть идёт в плавание, пока Локомотив не начал деградировать с его помощью. *
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