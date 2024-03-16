Лещук назвал стадион РПЛ с самой гнетущей атмосферой

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил «Газпром Арену».

– Согласен ли ты, что на стадионе «Зенита» – самая угнетающая атмосфера для команды соперника?

– Когда есть болельщики на стадионе, да, это так, наверное. У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу. Наших фанатов в Санкт-Петербург 300 человек приехало на кубковый матч (0:2).

– Испытываешь ли ты неприятные чувства, приезжая в Санкт-Петербург играть против «Зенита»?

– Не хочу обидеть ни Санкт-Петербург, ни «Зенит», но… Не буду говорить об этом – не получится мягко сказать.