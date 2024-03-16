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    Лещук назвал стадион РПЛ с самой гнетущей атмосферой

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил «Газпром Арену».

    – Согласен ли ты, что на стадионе «Зенита» – самая угнетающая атмосфера для команды соперника?

    – Когда есть болельщики на стадионе, да, это так, наверное. У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу. Наших фанатов в Санкт-Петербург 300 человек приехало на кубковый матч (0:2).

    – Испытываешь ли ты неприятные чувства, приезжая в Санкт-Петербург играть против «Зенита»?

    – Не хочу обидеть ни Санкт-Петербург, ни «Зенит», но… Не буду говорить об этом – не получится мягко сказать.

    • «Газпром Арена» открыта в 2017 году.
    • Стадион принимал Кубок конфедераций, ЧМ, Евро.
    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (18)
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    ...уефан
    1710600257
    ...ну, как себя может чувствовать нормальный человек на болоте?)...
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    Айболид
    1710601344
    Как всрали - сразу нериятные чуйства появились )))
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    Спартач80
    1710603479
    Напрягает звук жевания бесплатной пищи, которую раздали массовке =)))))))
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    VVM1964
    1710603968
    Какая команда, какие болельщики, таков и стадион - не стадион, а цугундер ... )
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    Strig
    1710604294
    плохо когда на народные деньги хайпует и выёживается этот город ... и зенит и ска и прочие виды так называемого спорта.. с бесчестной игрой...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710606000
    Когда по щам на поле получают по взрослому так у будет гнетущая атмосфера. Хрякам, когда всадили СЕМЬ штук вот это была самая гнетущая атмосфера для них. Гыгыгы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710606005
    Зенит самый посещаемый клуб России! Когда на спам приходило ну хотя бы 25 т....?
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