Лещук назвал стадион РПЛ с самой гнетущей атмосферой

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил «Газпром Арену».
– Согласен ли ты, что на стадионе «Зенита» – самая угнетающая атмосфера для команды соперника?
– Когда есть болельщики на стадионе, да, это так, наверное. У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу. Наших фанатов в Санкт-Петербург 300 человек приехало на кубковый матч (0:2).
– Испытываешь ли ты неприятные чувства, приезжая в Санкт-Петербург играть против «Зенита»?
– Не хочу обидеть ни Санкт-Петербург, ни «Зенит», но… Не буду говорить об этом – не получится мягко сказать.
- «Газпром Арена» открыта в 2017 году.
- Стадион принимал Кубок конфедераций, ЧМ, Евро.
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».